اهم الاخبار| السيسي يستضيف غداء عمل لرؤساء 4 دول أفريقية.. حقيقة وفاة الفنان إبراهيم نصر

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة في العديد من المجالات، ونستعرض أهمها من خلال الموجز التالي:
اتفقوا على توجيه رسالة موحدة لقمة الدول السبع .. 4 رؤساء أفارقة يشيدون برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته كل من رئيس رواندا "بول كاجامي"، ورئيس السنغال "ماكي سال"، ورئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا"، ورئيس بوركينا فاسو "روك كابوري"، بالإضافة إلى رئيس المفوضية الأفريقية "موسى فقيه"، وذلك على غداء عمل استضافه الرئيس باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقي، وتنسيقًا للمواقف الأفريقية خلال قمة مجموعة الدول السبع وأفريقيا، المنعقدة بمدينة "بياريتز" الفرنسية، خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
على هامش قمة الـ7.. السيسي يستضيف غداء عمل لرؤساء 4 دول أفريقية.. صور
وفي اهم الاخبار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استضاف الأحد، غداء عمل لرؤساء رواندا والسنغال وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو ورئيس المفوضية الأفريقية، وذلك على هامش المشاركة في قمة الدول السبع المقامة في بياريتز الفرنسية.. للمزيد اضغط هنا
أحدث سرير نوم في العالم.. تعرف على مواصفاته بالفيديو
من يرغبون فى الاسترخاء والاستمتاع بمشاهدة التليفزيون فى وقت واحد والاستفادة من مميزات كثيرة وإضافية، فالحلم أصبح حقيقة مع وجود السرير التليفزيون، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
تدريبات مصرية روسية بيلاروسية في إطار التمرين المشترك حماة الصداقة 4
وكذلك في اهم الاخبار أن قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية والبيلاروسية المشاركة فى التدريب المشترك "حماة الصداقة -4" تواصل تنفيذ الأنشطة والفاعليات المخططة.. للمزيد اضغط هنا
في تقرير لـ السفارة البرازيلية.. 9 حقائق حول حرائق الأمازون
كما جاء بـ اهم الاخبار أن سفارة البرازيل بالقاهرة نشرت تقريرا عن غابات الأمازون تحت عنوان "تسع حقائق حول الحرائق في الأمازون" في الوقت الذي تشهد فيه الغابات والتي تمثل رئة العالم حرائق ضخمة قد تؤثر علي مستقبل الغابات التي تمد العالم ب 20% من الأكسجين.. للمزيد اضغط هنا
تطور جديد في قضية طفلة العياط.. شريحة هاتف داخل الحجز تكشف المستور.. تفاصيل
وجاء بـ اهم الاخبار أن نيابة العياط تواصل التحقيق في قتل طفلة لسائق ميكروباص شرع في اغتصابها بالمنطقة الجبلية بالعياط، حيث قرّرت إرسال شريحة هاتف محمول عُثر عليها بملابس الفتاة داخل محبسها بمركز الشرطة إلى الفنيين المختصين.. للمزيد اضغط هنا
تفاصيل العثور على هيكل عظمي لجثة متحللة داخل شقة في الغردقة
يكثف رجال مباحث البحر الأحمر، من جهودهم، لكشف تفاصيل العثور على هيكل عظمي لجثة متحللة مجهولة الهوية داخل شقة سكنية في منطقة شارع المدارس بالغردقة، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
اكتشف ساديو مانى .. معلومات لا تفوتك عن منافس الزمالك بـ دورى أبطال إفريقيا
جاء بـ اهم الاخبار أن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أصبح على موعد مع مباراة قوية فى دور الـ32 ضمن منافسات دورى أبطال إفريقيا، وذلك عندما يلتقى مع نادى جينيراسيون فوت السنغالى الذى نجح فى التأهل لهذا الدور على حساب اويلرز الليبيري.. للمزيد اضغط هنا
جهاد جريشة عن مباراة بيراميدز: لم أعتذر للأهلي .. وأخطاء التحكيم أمر وارد
كما جاء بـ اهم الاخبار أن جهاد جريشة، الحكم الدولى المصري، أكد أنه لم يعتذر إلى النادى الأهلى مطلقا عقب أحداث مباراة بيراميدز في دور الـ 16 بمنافسات كأس مصر.. للمزيد اضغط هنا
حقيقة وفاة الفنان إبراهيم نصر
وجاء بـ اهم الاخبار أنه انتشرت مؤخرًا شائعات كثيرة تزعم بوفاة الفنان إبراهيم نصر بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة إلا أنه سخر مؤخرًا من تداول هذه النوعية من الشائعات موضحًا أنه بخير ولا يعاني من اي مشاكل صحية بل أوضح أنه يستعد لاستئناف نشاطه الفني خلال الفترة القادمة.. للمزيد اضغط هنا
التعليم: رصد 4 وقائع غش بالموبايل خلال امتحان الدور الثاني للثانوية العامة
أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية، في ثامن أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018 /2019، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بإجمالي 5095 طالبًا وطالبة، وامتحان مادة الاقتصاد بإجمالي عدد 7092 طالبًا/طالبة في 278 لجنة على مستوى الجمهورية، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
اولي قراراته الرسمية .. تغيير هيئة مكتب رئيس هيئة قناة السويس
وجاء بـ اهم الاخبار أن الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الجديد، اصدر قرارا تضمن حركة تغييرات محدودة لهيئة مكتبه بمبني الإرشاد بمدينة الاسماعيلية.. للمزيد اضغط هنا
بريطانيا تتصدر.. تعرف على استثمارات مجموعة السبع الكبرى G7 فى مصر
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اجتماعات مجموعة السبع الكبرى لعام 2019، بمدينة "بياريتز" الفرنسية ، تبحث القمة سبل الحفاظ على نظام مالي دولي قوي ومرن في مواجهة المخاطر المتزايدة، ودعم الحكومة المالية العالمية.. للمزيد اضغط هنا
قوة بوتين.. هل تعود مجموعة الثماني بعد تلميحات ترامب؟
وجاء بـ اهم الاخبار أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أنه على الأرجح سيدعو نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، للمشاركة في اللقاء المقبل لمجموعة السبع الكبار "G7" كضيف، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرج".. للمزيد اضغط هنا
اتفقوا على توجيه رسالة موحدة لقمة الدول السبع .. 4 رؤساء أفارقة يشيدون برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته كل من رئيس رواندا "بول كاجامي"، ورئيس السنغال "ماكي سال"، ورئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا"، ورئيس بوركينا فاسو "روك كابوري"، بالإضافة إلى رئيس المفوضية الأفريقية "موسى فقيه"، وذلك على غداء عمل استضافه الرئيس باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقي، وتنسيقًا للمواقف الأفريقية خلال قمة مجموعة الدول السبع وأفريقيا، المنعقدة بمدينة "بياريتز" الفرنسية، خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
على هامش قمة الـ7.. السيسي يستضيف غداء عمل لرؤساء 4 دول أفريقية.. صور
وفي اهم الاخبار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استضاف الأحد، غداء عمل لرؤساء رواندا والسنغال وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو ورئيس المفوضية الأفريقية، وذلك على هامش المشاركة في قمة الدول السبع المقامة في بياريتز الفرنسية.. للمزيد اضغط هنا
أحدث سرير نوم في العالم.. تعرف على مواصفاته بالفيديو
من يرغبون فى الاسترخاء والاستمتاع بمشاهدة التليفزيون فى وقت واحد والاستفادة من مميزات كثيرة وإضافية، فالحلم أصبح حقيقة مع وجود السرير التليفزيون، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
تدريبات مصرية روسية بيلاروسية في إطار التمرين المشترك حماة الصداقة 4
وكذلك في اهم الاخبار أن قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية والبيلاروسية المشاركة فى التدريب المشترك "حماة الصداقة -4" تواصل تنفيذ الأنشطة والفاعليات المخططة.. للمزيد اضغط هنا
في تقرير لـ السفارة البرازيلية.. 9 حقائق حول حرائق الأمازون
كما جاء بـ اهم الاخبار أن سفارة البرازيل بالقاهرة نشرت تقريرا عن غابات الأمازون تحت عنوان "تسع حقائق حول الحرائق في الأمازون" في الوقت الذي تشهد فيه الغابات والتي تمثل رئة العالم حرائق ضخمة قد تؤثر علي مستقبل الغابات التي تمد العالم ب 20% من الأكسجين.. للمزيد اضغط هنا
تطور جديد في قضية طفلة العياط.. شريحة هاتف داخل الحجز تكشف المستور.. تفاصيل
وجاء بـ اهم الاخبار أن نيابة العياط تواصل التحقيق في قتل طفلة لسائق ميكروباص شرع في اغتصابها بالمنطقة الجبلية بالعياط، حيث قرّرت إرسال شريحة هاتف محمول عُثر عليها بملابس الفتاة داخل محبسها بمركز الشرطة إلى الفنيين المختصين.. للمزيد اضغط هنا
تفاصيل العثور على هيكل عظمي لجثة متحللة داخل شقة في الغردقة
يكثف رجال مباحث البحر الأحمر، من جهودهم، لكشف تفاصيل العثور على هيكل عظمي لجثة متحللة مجهولة الهوية داخل شقة سكنية في منطقة شارع المدارس بالغردقة، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
اكتشف ساديو مانى .. معلومات لا تفوتك عن منافس الزمالك بـ دورى أبطال إفريقيا
جاء بـ اهم الاخبار أن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أصبح على موعد مع مباراة قوية فى دور الـ32 ضمن منافسات دورى أبطال إفريقيا، وذلك عندما يلتقى مع نادى جينيراسيون فوت السنغالى الذى نجح فى التأهل لهذا الدور على حساب اويلرز الليبيري.. للمزيد اضغط هنا
جهاد جريشة عن مباراة بيراميدز: لم أعتذر للأهلي .. وأخطاء التحكيم أمر وارد
كما جاء بـ اهم الاخبار أن جهاد جريشة، الحكم الدولى المصري، أكد أنه لم يعتذر إلى النادى الأهلى مطلقا عقب أحداث مباراة بيراميدز في دور الـ 16 بمنافسات كأس مصر.. للمزيد اضغط هنا
حقيقة وفاة الفنان إبراهيم نصر
وجاء بـ اهم الاخبار أنه انتشرت مؤخرًا شائعات كثيرة تزعم بوفاة الفنان إبراهيم نصر بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة إلا أنه سخر مؤخرًا من تداول هذه النوعية من الشائعات موضحًا أنه بخير ولا يعاني من اي مشاكل صحية بل أوضح أنه يستعد لاستئناف نشاطه الفني خلال الفترة القادمة.. للمزيد اضغط هنا
التعليم: رصد 4 وقائع غش بالموبايل خلال امتحان الدور الثاني للثانوية العامة
أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية، في ثامن أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018 /2019، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بإجمالي 5095 طالبًا وطالبة، وامتحان مادة الاقتصاد بإجمالي عدد 7092 طالبًا/طالبة في 278 لجنة على مستوى الجمهورية، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
اولي قراراته الرسمية .. تغيير هيئة مكتب رئيس هيئة قناة السويس
وجاء بـ اهم الاخبار أن الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الجديد، اصدر قرارا تضمن حركة تغييرات محدودة لهيئة مكتبه بمبني الإرشاد بمدينة الاسماعيلية.. للمزيد اضغط هنا
بريطانيا تتصدر.. تعرف على استثمارات مجموعة السبع الكبرى G7 فى مصر
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اجتماعات مجموعة السبع الكبرى لعام 2019، بمدينة "بياريتز" الفرنسية ، تبحث القمة سبل الحفاظ على نظام مالي دولي قوي ومرن في مواجهة المخاطر المتزايدة، ودعم الحكومة المالية العالمية.. للمزيد اضغط هنا
قوة بوتين.. هل تعود مجموعة الثماني بعد تلميحات ترامب؟
وجاء بـ اهم الاخبار أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أنه على الأرجح سيدعو نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، للمشاركة في اللقاء المقبل لمجموعة السبع الكبار "G7" كضيف، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرج".. للمزيد اضغط هنا