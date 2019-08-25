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محافظات

رئيس مدينة دكرنس يحيل رئيس وحدة محلية للتحقيق لعدم تنفيذ التعليمات .. صور

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:45 م
صدى البلد
همت الحسينى
أحال حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة دكرنس رئيس الوحدة المحلية لقرية ديمشلت والنوباتجية للتحقق بسبب غلق مبنى الوحدة بالجنزير.

وصرح قابيل بأن محافظ الدقهلية أوصى بعدم غلق مبنى الوحدة المحلية نهائيا وتواجد نوباتجيات مسائية وصباحية بعد أوقات العمل الرسميه لتلقى شكاوى المواطنين والتعامل مع أى ظروف طارئة فى نطاق الوحدات المحلية.

وأضاف أن قرار إحالة رئيس وحدة للتحقيق هو الثانى منذ توليه رئاسة مجلس المدينة بسبب غلقها وعدم تنفيذ التعليمات.
رئيس مدينة دكرنس يحيل رئيس وحدة محلية للتحقيق لعدم تنفيذ التعليمات .. صور
رئيس مدينة دكرنس يحيل رئيس وحدة محلية للتحقيق لعدم تنفيذ التعليمات .. صور
رئيس مدينة دكرنس يحيل رئيس وحدة محلية للتحقيق لعدم تنفيذ التعليمات .. صور

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رئيس مدينة دكرنس يحيل رئيس وحدة محلية للتحقيق

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