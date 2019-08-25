مرصد الكهرباء: 17 ألفا و450 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم، الأحد، 17 ألفا و450 ميجاوات، مشيرا الى أنه لم يتم أمس، السبت، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.



وتوقع المرصد في نشرته اليوم أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم الأحد 30 ألف ميجاوات مقابل 30 ألفا و100 ميجاوات أمس السبت، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 22 ألفا و800 ميجاوات.



ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الأحد باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثالثة و20 دقيقة عصرا، وكان قد ظهر أمس السبت باللون الأخضر طوال اليوم.



يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.



ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

