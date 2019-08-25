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رياضة

استعدادا لبطولة العالم.. وزارة الرياضة تدعم اتحاد الطائرة بـ 2 مليون جنيه

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:45 م
صدى البلد
أ ش أ
وافق وزير الشباب والرياضة على دعم الاتحاد المصري للكرة الطائرة بمبلغ مليوني جنيه للإنفاق على الأمور اللوجستية والتنظيمية المتعلقة باستضافة مصر لبطولة العالم للناشئات للكرة الطائرة تحت 18 عاما والمقرر إقامتها في مصر في الفترة من 2 حتى 14 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يشارك في مونديال العالم للكرة الطائرة للناشئات 20 منتخبا من مختلف دول العالم يتمثلون في "مصر، اليابان، الصين، تايلاند، كوريا، الكاميرون، الكونغو، روسيا، إيطاليا، تركيا، بلغاريا، رومانيا، بيلاروسيا، الأرجنتين، بيرو، البرازيل، أمريكا، كندا، بورتوريكو، المكسيك".

وأكد وزير الشباب والرياضة، التنسيق والمتابعة الدورية مع الاتحاد المصري للكرة الطائرة واللجنة المنظمة لمونديال الطائرة للناشئات للاطمئنان على كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بتنظيم واستضافة البطولة، استكمالا لسلسلة النجاحات التي تحققها الدولة المصرية في استضافة البطولات والأحداث الرياضية الدولية الكبرى.

وأشار إلى الحرص على الاستعداد التام على صعيد المستوى الفني للاعبات المنتخب المصري للكرة الطائرة استعدادا للبطولة؛ لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز في مراحل البطولة المختلفة في إطار مواصلة الإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية في شتى البطولات خلال الفترة الراهنة.

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