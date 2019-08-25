تداول 2.1 مليار جنيه.. تباين مؤشرات البورصة بنهاية التعاملات

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، وسط حالة من التفاؤل، عقب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنحو 1.5%.





وخسر الرأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.5 مليار جنيه، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 756.7 مليار جنيه ، وسط تداولات كلية تجاوزت 2.1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين ، وصفقات نقل ملكية بنحو 1.2 مليار جنيه.



