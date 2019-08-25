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اقتصاد

تداول 2.1 مليار جنيه.. تباين مؤشرات البورصة بنهاية التعاملات

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:10 م
البورصة
البورصة
محمد صبيح
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، وسط حالة من التفاؤل، عقب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنحو 1.5%.

وخسر الرأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.5 مليار جنيه، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 756.7 مليار جنيه ، وسط تداولات كلية تجاوزت 2.1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين، وصفقات نقل ملكية بنحو 1.2 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس " 30 نسبة 0.05% ، ليبلغ مستوى 14340.14 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 0.81 % ، ليبلغ مستوى 548.61 نقطة، شملت التراجعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 0.57% ، ليبلغ مستوى 1435.02 نقطة.

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