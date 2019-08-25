زراعة النواب يناشد بضرورة حضور شباب الفلاحين والمهندسين الزراعيين بمؤتمرات الشباب

قال النائب رأفت تمراز وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي الزراعة اهتماما كبيرا وذلك ضمن خطة برنامج الإصلاح الزراعي والاقتصادي، داعيا إلى ضرورة تواجد شباب الفلاحين والمهندسين الزراعيين في مؤتمرات الشباب التي يحرص الرئيس السيسي على انعقادها دوريا.



وأوضح النائب رأفت تمراز خلال كلمته اليوم في احتفال نقابة الزراعيين لتكريم أوائل خريجي كليات الزراعة على مستوى جامعات مصر، أن مصر دولة زراعية ، وتقوم الصناعة على الزراعة في مصر، مضيفا: "ان مصر ستحيا بالشباب والمتفوقين بجميع المجالات".



ويصل عدد كليات الزراعة 25 كلية بإجمالي عدد 100 خريج من الجامعات المصرية، حيث اقيم حفل التكريم بنادي الزراعيين بالدقي بحضور الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة وعمداء كليات الزراعة ومسئولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وأعضاء لجنة الزراعة والري بالبرلمان والشركات الاستثمارية في قطاع الزراعة، ضمن خطة النقابة لربط الخريجين بسوق العمل.