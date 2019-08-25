ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زراعة النواب يناشد بضرورة حضور شباب الفلاحين والمهندسين الزراعيين بمؤتمرات الشباب

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:52 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال النائب رأفت تمراز وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي الزراعة اهتماما كبيرا وذلك ضمن خطة برنامج الإصلاح الزراعي والاقتصادي، داعيا إلى ضرورة تواجد شباب الفلاحين والمهندسين الزراعيين في مؤتمرات الشباب التي يحرص الرئيس السيسي على انعقادها دوريا.

وأوضح النائب رأفت تمراز خلال كلمته اليوم في احتفال نقابة الزراعيين لتكريم أوائل خريجي كليات الزراعة على مستوى جامعات مصر، أن مصر دولة زراعية ، وتقوم الصناعة على الزراعة في مصر، مضيفا: "ان مصر ستحيا بالشباب والمتفوقين بجميع المجالات".

ويصل عدد كليات الزراعة 25 كلية بإجمالي عدد 100 خريج من الجامعات المصرية، حيث اقيم حفل التكريم بنادي الزراعيين بالدقي بحضور الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة وعمداء كليات الزراعة ومسئولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وأعضاء لجنة الزراعة والري بالبرلمان والشركات الاستثمارية في قطاع الزراعة، ضمن خطة النقابة لربط الخريجين بسوق العمل.
زراعة النواب يناشد بضرورة حضور شباب الفلاحين والمهندسين الزراعيين بمؤتمرات الشباب
زراعة النواب يناشد بضرورة حضور شباب الفلاحين والمهندسين الزراعيين بمؤتمرات الشباب
زراعة النواب يناشد بضرورة حضور شباب الفلاحين والمهندسين الزراعيين بمؤتمرات الشباب
زراعة النواب يناشد بضرورة حضور شباب الفلاحين والمهندسين الزراعيين بمؤتمرات الشباب
زراعة النواب يناشد بضرورة حضور شباب الفلاحين والمهندسين الزراعيين بمؤتمرات الشباب

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمانية تكشف أهمية تكليف خريجي كليات الزراعة أسوة بالطب

نقابة الزراعيين تكرم أوائل خريجي كليات الزراعة.. صور

ترشيحاتنا

تامر امين يمثل للتحقيق أمام الأعلى للإعلام

الباحث عن الجميلات.. قصة زيجات الداعية معز مسعود من شيري عادل وبسنت نور الدين التي لم تدم كثيرا

فيديوجراف| 6 فوائد غير متوقعة لـ تفل القهوة

فيديوجراف| شاهد مباريات الدوري الإنجليزي مجاناً.. القناة البديلة لـ بي اوت كيو

اغتيال قائد بمليشيات الحشد الشعبي بواسطة طائرة مسيرة

المفتي يحذر من إغراء المرأة بالزواج في هذه الحالة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صباح البراءة.. شاهد نانسي عجرم مع ابنتها بدون مكياج

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل