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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. ستيرلينج يتساوى مع بوكي وأجويرو مع صلاح

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:20 م
صلاح - أجويرو
صلاح - أجويرو
إسراء أشرف
نجح رحيم ستيرلينج، في تسجيل الهدف رقم 5 له هذا الموسم مع مانشستر سيتي، في الدوري الإنجليزي، والذي جاء في شباك بورنموث قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريميرليج.

وبهذا الهدف، تقاسم ستيرلينج صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، مع الفنلندي تيمو بوكي مهاجم نورويتش سيتي، الذي سجل 5 أهداف حتى الآن أيضًا.

كما تمكن زميله في مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو، من تسجيل الهدف الأول في شباك بورنموث، ليصل إلى هدفه الثالث هذا الموسم، بالتساوي مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وانتهى الشوط الأول بين مانشستر سيتي وبورنموث بتقدم السيتي بهدفين مقابل هدف، بتوقيع الثنائي أجويرو وستيرلينج.

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