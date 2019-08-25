في اليوم العالمي للشباب .. مناقشة قضايا النهوض بالتعليم في سيناء

نظمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، الاحتفال باليوم العالمي للشباب ، اليوم الأحد ، والذي يناقش قضايا النهوض بالتعليم بالمحافظة ، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وكليب راشد وكيل المديرية للشباب.



بدأت فعاليات الاحتفال ، بعرض لأبرز الإنجازات لمديرية الشباب والرياضة وتوصيات جلسات العصف الذهني والإحصائيات التي تمت وجميع البيانات الخاصة بالمحافظة بحضور محافظ شمال سيناء وقيادات العمل الشبابي والتعليمي بالمحافظة.



وفي كلمتة أمام الجميع أشاد إيهاب حسن مدير عام المديرية الشباب ، بجميع فريق العمل الذي بذل جهد جيد علي مدار عدد ٤جلسات عصف ذهني للشباب بمختلف أعمارة وحتي الخروج النهائي بالوثيقة.



كما تم عرض توصيات الجلسة الختامية لمنتدى التعليم والتي حضرها ممثل التعليم الأزهري وممثل التعليم العام وممثل التعليم العالي بالمحافظة

كما عقدت جلسة برلمان لبرلمان شباب وطلائع شمال سيناء ، لمناقشة اهم قضايا التعليم التي قدمت في صورة طلبات إحاطة واستفسارات.



انتهي اللقاء بعرض وثيقة المنتدي والتي انتهت إليها جلسات العصف الذهني و حصر المشكلات وجميع الاستبيانات الورقية والإلكترونية .علي أمل وضع جميع التوصيات من جانب المسئولين في الاعتبار ، للعمل علي حل جميع مشاكل التعليم في سيناء.

