أندية وادى دجلة في منافسات بطولة بلاك بول للإسكواش

يشارك أبطال نادي وادى دجلة في بطولة بلاك بول للناشئين والناشئات (19-11) وعمومي (رجال وسيدات) ورواد (فوق 35/45)، و التي يستضيفها نادي بلاك بول في الفترة من 22-26 من شهر أغسطس الحالي.



يضم فريق أندية وادى دجلة كل من اللاعب يحيي النوساني، كريم التركي، سيف الشناوي، طه الشافعي، ملك عمرو، ناردين سامح، نور الشرقاوي، نور خالد، وشهد الرفاعي. وتعتبر بطولة بلاك بول أحد البطولات المهمة في رياضة الإسكواش من حيث عدد النقاط ومكانتها كأول بطولة للإسكواش في الموسم الرياضي المحلي.