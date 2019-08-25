لتقاعسهم عن سداد المستحقات.. فصل المرافق عن 8 حالات في كفر الشيخ

قاد اليوم اللواء ياسر حفناوي السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، وطلعت عبد القادر، رئيس مركز ومدينة الحامول، اليوم، حملة أمنية مكبرة؛ استهدفت فصل المرافق عن 8 حالات لم يقوموا بسداد قيمة 25 % من القيمة التقديرية للمبني.



ووجه السكرتير العام المساعد، بالتحفظ علي عدادات الكهرباء والمياه إلى أن تقوم أصحاب تلك الحالات بسداد المبالغ المستحقة عليهم، والتنسيق مع الأمن بتحديد موعد لاستكمال فصل المرافق عن باقي الحالات في أقرب وقت ممكن.



جاء ذلك بحضور العقيد حسام نبيه مأمور مركز شرطة الحامول، وأحمد جبارة، وجمال يونس، نائبي رئيس المركز والمدينة، وعلي العيسوي، مدير إدارة الأملاك ومندوبي الكهرباء، و مندوبي المياه.