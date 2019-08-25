بالتعاون مع أحد البنوك.. التعليم تفتتح مدرسة سالم حسن طماعة الابتدائية بحلوان

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، أنه تم اليوم افتتاح مدرسة سالم حسن طماعة الابتدائية المشتركة بإدارة التبين التعليمية بحلوان، وذلك بعد تطويرها بالتعاون مع لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر من خلال جمعية "تكاتف للتنمية" في إطار مبادرة الاتحاد (عيشة وهوية) لتطوير العشوائيات.



يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دورها من أجل تقديم خدمة تعليمية جيدة لأبنائها الطلاب.



حضر حفل الافتتاح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وهشام عز العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، والدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية، والمهندس حسين صبور، الرئيس الشرفي لجمعية لرجال الأعمال المصريين، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وميراي نسيم الرئيس التنفيذي لجمعية تكاتف للتنمية، والدكتورة داليا عبد القادر رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، واللواء يسرى سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية.



وقال مسئولو وزارة التربية والتعليم خلال الافتتاح : "إننا نحتاج لتطوير مدرسة كل يوم لتوفير خدمة تعليمية جيدة بهدف تحقيق التنمية المستدامة طبقًا لرؤية مصر 2030، والتي ترتكز على الجودة والإتاحة والرقمية وهذا يحتاج منا الوقت والصبر والثبات على الطريق".



وأضاف المسئولون، أن رؤية الحكومة تنبع من شمولية النظرة وتحديد المعوقات لذلك نعمل على تحفيز المجتمع المدني ودوره، وأن الحكومة وحدها لا تستطيع حل هذه المشكلة إلا بالتكامل والتعاون والمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني".



وأشار إلى أن جودة التعليم هي هدفنا الأساسي وإتاحة الفرص التعليمية للطلاب، وأضافوا أن خطة تطوير التعليم المصري وصلت للصف الثاني الابتدائي وأن هذا يحقق نقلة نوعية في تاريخ التعليم المصري لأننا نستبدل مناهج بفكر مختلف ومتطور وسعداء باستجابة أولياء الأمور وخاصة في مرحلة رياض الأطفال والصف والأول والثاني الابتدائي كما أن الوزارة تسابق الزمن وتتحمل جهدا كبيرا جدًا لإنجاز ما يتم في خمس سنوات وتحقيقه في 3 سنوات فقط ولن يتحقق التغيير إلا بأن تصبح إرادة المجتمع كله هي التحول إلى الأفضل لتحقيق ما نسعى إليه.



ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، أهمية تفعيل دور المجتمع المدني لدعم جهود الدولة في منظومة التعليم والذى يتزامن مع إعلان السيد الرئيس عام 2019 "عام التعليم" في مصر شاكرًا وزارة التربية والتعليم على جهودها من أجل تعليم أفضل لأبنائها.



ومن جانبها قالت الدكتورة داليا عبد القادر رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، إننا نسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتفعيل دور مبادرة عيشة وهوية والهدف الأساسي منه هو القضاء على العشوائيات وتكوين مجتمع منظم وهذا لن يحدث إلا بالتمويل والجهد والمتابعة.



ومن جانبه أكد الدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف، أن الجمعية تمثل المجتمع المدني تعمل وفقًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وركائزها الأساسية وأهمها بناء الشخصية وقيمها والمعلم هو الركيزة الأساسية في المدرسة، مشيرًا إلى أنه لا تقوم الدول بالحكومة فقط ولكن بالشراكة والتعاون مع المجتمع المدني من أجل تخريج مواطن محب لوطنه فخور بتاريخه غير متعصب ويحترم الآخر.



جدير بالذكر أن مدرسة سالم حسن طماعة الابتدائية المشتركة بإدارة التبين التعليمية تقع على مساحة 1000 متر مربع وبها 32 فصلا ويصل عدد طلاب المدرسة إلى 1800 طالب وطالبة.