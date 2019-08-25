بتكلفة 120 مليونا.. محافظ أسوان: دخول 14 مدرسة جديدة الخدمة.. صور

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان عن دخول 14 مدرسة جديدة للخدمة هذا العام تم إنشاؤها حديثًا للتعليم العام والفنى بجميع مدن ومراكز المحافظة وذلك بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه منها 9 مدارس جاهزة تمامًا ، فى إطار استعدادات محافظة أسوان لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019 / 2020 .



وأكد المحافظ انه جار إدخال المرافق العامة لـ 5 مدارس أخرى من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى ، بجانب الانتهاء من الصيانة الشاملة لـ 30 مدرسة بجميع أنحاء المحافظة بتكلفة تصل لحوالى 69 مليون جنيه ، فضلًا عن أنه جار إنهاء إجراءات طرح العمل فى 8 مدارس جديدة أخرى .



جاء ذلك أثناء متابعة محافظ أسوان لآخر التجهيزات للعام الدراسى الجديد مع الدكتور السيد الفيومى مدير مديرية التربية والتعليم والمهندس هشام عطية مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية.



وشدد المحافظ على ضرورة الإعداد الجيد وتكثيف العمل داخل المدارس لاستقبال الطلاب وضمان انتظام سير العملية التعليمية بالشكل المطلوب وخاصة مع تطبيق التجربة الرائدة الجديدة وهى منظومة الصيانة الثانوية والتى يتم من خلالها التدخل السريع فى حالة حدوث أى مشكلة طارئة فى المنشآت المدرسية أو الأسوار أو الأبواب أو المرافق العامة بعيدًا عن الإجراءات الروتينية المعقدة وذلك عن طريق تعاقد هيئة الأبنية التعليمية مع مقاول لكل مركز إدارى للإصلاح الفورى بما يحقق انتظام الدراسة داخل المدرسة.



ووجه المحافظ بالإسراع فى تنفيذ مشروع التوسعات المطلوبة داخل المدارس التى تعانى من زيادة الكثافات الطلابية للقضاء على هذه المشكلة ولا سيما داخل 4 مدارس تم تحديدها من خلال إنشاء 46 فصلا جديدا بها، ليتوازى ذلك مع فتح 2 فصل مهنى بمدرسة سعاد ماهر الفندقية 3 سنوات لتخفيف مشقة التنقل وخاصة للطالبات .



كما اطمأن اللواء أحمد إبراهيم على استكمال دعم المدارس بالتخت والمقاعد الدراسية بإجمالى 6200 مقعد جديد ، بجانب إعادة تدوير وتجديد المقاعد المتهالكة داخل المدارس الصناعية ، بالإضافة إلى تصنيع 500 منضدة و1000 كرسى لمرحلة رياض الأطفال ، وذلك بعد الوصول بسن القبول فى هذه المرحلة إلى 5 سنوات وبالتالى زيادة أعداد المقبولين من الأطفال ، مؤكدًا على ضرورة المتابعة الجيدة لآلية توزيع التغذية المدرسية سواء كانت الوجبات المطهية أو الفطيرة سابقة التجهيز لضمان صلاحيتها وحفاظًا على سلامة وأرواح التلاميذ والطلاب حيث سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ومشددة فى حالة حدوث أى تجاوزات أثناء العام الدراسى .