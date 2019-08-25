ميتشو يطالب معاونيه بتقرير شامل عن مصر المقاصة استعدادا لمباراة كأس مصر

طلب الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك من معاونيه تجهيز تقرير شامل عن فريق مصر المقاصة قبل مباراة الفريقين المرتقبة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والتي ستقام على ملعب برج العرب.



وأكد ميتشو على ضرورة أن يتضمن التقرير كافة التفاصيل الخاصة بالفريق المنافس وصفقاته الجديد وأبرز لاعبيه، خاصة وأن الجهاز الفني لن يتمكن من متابعة مباريات للفريق في ظل عدم خوض الفريق الفيومي مباريات رسمية قبل مباراة الأربعاء المقبل.



ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب النادي استعدادا للقاء الكأس، بعدما رفض المدير الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز على ديكاداها الصومالي بسداسية بالأمس في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.