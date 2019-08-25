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تعليم

مدير تعليم مطروح يحيل العاملين بمدارس أولاد جبريل للشئون القانونية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:10 م
مدير تعليم مطروح
مدير تعليم مطروح يحيل العاملين بمدارس أولا جبريل للشئون القا
ايمن محمود
أحال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح جميع العاملين بمدارس أولاد جبريل الابتدائية التابعة لإدارة مطروح التعليمية ومدرستي زاوية الجرارة الابتدائية والإعدادية التابعتين لإدارة النجيلة التعليمية للشئون القانونية، لعدم الانضباط الوظيفي والاهمال والتقصير في أداء المهام والواجبات المكلفين بها، وفق القواعد والقوانين الوزارية المنظمة.

وتابع النيلي المرور علي عدد من مدارس غرب مطروح في جولة ميدانية مفاجئة، لمتابعة جاهزيتها لانطلاق العام الدراسى الجديد.

وشدد الدكتور النيلي أثناء الجولة على ضرورة انضباط المدارس ومواصلة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد، لافتا إلي ضرورة التزام القائمين على العملية التعليمية بكافة الإدارات التعليمية بالتحلي بالجدية والاخلاص في العطاء وتقدير المسئولية لتوفير المناخ المناسب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز لأبنائنا الطلاب.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لـ أحمد سراج مدير مدرسة الحلازين الابتدائية لجهوده المتميزة وأدائه الفعال وحرصه علي تحقيق الجاهزية الكاملة بالمدرسة لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكد النيلي أن الجولات الميدانية مستمرة بكافة الإدارات التعليمية لمتابعة جاهزية المدارس لانطلاق الدراسة بكافة أرجاء مطروح، لافتا الى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات قائد الإقليم اللواء مجدي الغرابلي وطبقا التكليفات الوزارية الخاصة بتكثيف الاستعدادات النهائية لضمان تحقيق انطلاقة مثالية للعام الدراسي الجديد.

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