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فن

صابر الرباعي: شكرا للجمهور التونسي الذي تكبد مشاق التنقل لحضور حفلي

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:54 م
صابر الرباعي
صابر الرباعي
نورا نبيل
عبر الفنان صابر الرباعي عن سعادته بنجاح حفله الغنائي في قرطاج .

وغرد على موقع التواصل تويتر قائلًا: "نجاح تونسي بأيادي تونسية هذا هو العنوان لحفل مهرجان قرطاج 2019 شكرا من القلب لكل الكفاءات التونسية التي ساعدتني على إنجاز هذا الحفل الذي يضاف الى مسيرتي الفنية وشكرا الى الجمهور الذي صبر وتكبد مشاق التنقل و الظروف الطبيعية و الحمد لله مرت بسلام." .

وتخطى كليب «باي باي» لـ التونسي صابر الرباعي، حاجز المليون مشاهدة، محققا مليونا و400 ألف مشاهدة بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على يوتيوب، في 4 يوليو الجاري.

أغنية «باي باي» سبق وطرحتها روتانا، منفردة في أول شهر يونيو الماضي، لتكون أولى أغاني ألبوم صابر الرباعي، وهي من كلمات وألحان سليم عبدالله، وتوزيع سامي المعتوقي، والكليب من إخراج: وليد ناصف.

كليب «باي باي»، ضمن ألبوم صابر الرباعي الجديد «صابر الرباعي 2019»، الذي تم طرحه عبر تطبيق Deezer للموسيقى، وموقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي المتاجر الإلكترونية، وسوق الـ CD، يوم الأربعاء 3 يوليو.

يضم الألبوم 10 أغاني بلهجات مختلفة (مصري، خليجي)، وهم: «باي باي، كتاب المجروحين، عمري الجديد، عسى يومي، غشاش، ليلة من العمر، طول حياتي، مغيار، تذكروني، أين أذهب».

وظهر صابر الرباعي على بوستر ألبومه «صابر الرباعي 2019» وهو يرتدي ملابس كاجوال شبابية على حذاء رياضي أبيض وأسود.

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