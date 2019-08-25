أول تعليق من عمرو الجناينى بعد حكم إلغاء هبوط الداخلية وبتروجت والنجوم

علق عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، على قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي بعدم هبوط أندية الداخلية وبتروجت والنجوم، واستمرارها في دوري الموسم القادم.





وقال عمرو الجناينى في تصريح لـ "صدى البلد"، إنه سيتم إعادة النظر فى جميع المسابقات وشروطها بما يتوافق مع لوائح الفيفا خلال الأيام المقبلة.





وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر قرارًا بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، مشكلة من الخماسي عمرو الجنايني وجمال محمد على وسحر عبدالحق وأحمد عبدالله ومحمد فضل.





يذكر أن اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة عقدت أول اجتماع أمس، السبت، وأصدرت عدة قرارة نارية أبرزها إعادة تشكيل لجان الاتحاد والإعلان عنها خلال الأسبوع الجارى، وقبول استقالة ثروت سويلم وعامر حسين من اتحاد الكرة.