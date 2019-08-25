لليوم الثاني .. استمرار تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة بـ جامعة القناة

أكد الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس أن مكتب تنسيق جامعة قناة السويس مستمر فى استقبال طلاب الثانوية العامة لليوم الثاني من المرحلة الثالثة.



وقال رئيس الجامعة إن مكتب تنسيق الجامعة يساعد الطلاب في تسجيل رغباتهم سواء عن طريق التسجيل اليدوي أو التسجيل الإلكتروني.



وأضاف أن الجامعة توفر العديد من أجهزة الكمبيوتر كما يشرف على عملية التسجيل مجموعة متخصصة لتسهيل تسجيل الرغبات.



من جانبه أوضح الدكتور محمد شقيدف مدير مكتب تنسيق الجامعة أن اليوم هو الثانى من تسجيل طلاب المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة.



وأضاف أن المكتب مستمر فى استقبال طلاب الدبلومات التى تنتهى مرحلة تسجيل رغباتهم يوم السبت القادم ٣١ أغسطس، موضحا أن المكتب استقبل اليوم 162 طالبا وطالبة من طلاب المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة مابين تسجيل يدوي والكترونى ، بينما استقبل المكتب من الدبلومات الفنية 53 طالبا ما بين تسجيل الكترونى ويدوى .



وأشار إلى أن المكتب يقدم خدماته أيضا فى طباعة بطاقات الترشيح ومعرفة نتائج تقليل الاغتراب و برنامج التسجيل الإلكتروني للمدن الجامعية.



يذكر أنه يشرف على التسجيل الإلكتروني الدكتور امير مهنا، بينما يشرف على التسجيل اليدوى الدكتور محمد غنيم.