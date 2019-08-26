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ديني

اسأل المفتي.. حكم الزوج كثير الحلف بالطلاق

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:01 ص
الطلاق
الطلاق
إيمان طلعت
ورد سؤال للشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونة« ما حكم الزوج كثير الحلف بالطلاق؟».

وأجاب عبد السميع، قائلاً "إن كثرة الحلف بالطلاق ليس فى محل رضا الله، وليس هذا ما يحبه الله ورسوله".

وأكد على أنه يجب على المسلمين التحلي بصفات وأخلاق (النبى صلى الله عليه وسلم) التي تحثنا على الحلف بالله عند الضرورة، وليس كثير الكلام والحديث بالطلاق وغيره من الحلف بالله، أو غيره.

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