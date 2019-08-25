حركة تعيينات جديدة بكليات جامعة بنها

أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها عددًا من قرارات التعيين الجديدة، التي نصت على تعيين الدكتور على جودة محمد الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وتعيين الدكتور ناصر خميس الجيزاوى الأستاذ بقسم المحاصيل بكلية الزراعة وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وتعيين الدكتور إيهاب محمد فريد الأستاذ بقسم الأراضى بكلية الزراعة وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



شملت القرارات التى أصدرها الدكتور السعيد تعيين الدكتور هشام محمد البطش الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة ببنها رئيسا لمجلس القسم ، كما أصدر رئيس الجامعة قرارا بقيام الدكتور أيمن عبدالحميد أمين الأستاذ المساعد بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة ببنها بأعمال رئيس مجلس القسم.



من جانبه قال الدكتور جمال السعيد إن الجامعة حريصة على سرعة إصدار قرارات تعيين الوكلاء ورؤساء الأقسام بالكليات المختلفة وذلك فى إطار خطتها لإستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية بها.