ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حركة تعيينات جديدة بكليات جامعة بنها

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:56 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها عددًا من قرارات التعيين الجديدة، التي نصت على تعيين الدكتور على جودة محمد الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وتعيين الدكتور ناصر خميس الجيزاوى الأستاذ بقسم المحاصيل بكلية الزراعة وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وتعيين الدكتور إيهاب محمد فريد الأستاذ بقسم الأراضى بكلية الزراعة وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شملت القرارات التى أصدرها الدكتور السعيد تعيين الدكتور هشام محمد البطش الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة ببنها رئيسا لمجلس القسم ، كما أصدر رئيس الجامعة قرارا بقيام الدكتور أيمن عبدالحميد أمين الأستاذ المساعد بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة ببنها بأعمال رئيس مجلس القسم.

من جانبه قال الدكتور جمال السعيد إن الجامعة حريصة على سرعة إصدار قرارات تعيين الوكلاء ورؤساء الأقسام بالكليات المختلفة وذلك فى إطار خطتها لإستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية بها.
حركة تعيينات جديدة بكليات جامعة بنها

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استكمالا للهياكل الأكاديمية.. تعيينات جديدة في جامعة بنها

تعيينات جديدة في جامعة بنها

بالأسماء.. تعيين 3 عمداء جدد بجامعة الزقازيق

استكمالاً للهياكل الأكاديمية.. السعيد يجري أكبر حركة تعيينات بجامعة بنها

ترشيحاتنا

التعليم تحسم جدل الثانوية الجديدة.. 2 ثانوي العام المقبل سنة نقل عادية.. تطبيق نظام المجموع التراكمي بعد تغيير القانون وإقراره من مجلس النواب.. الثانوية القديمة ستنتهي بتخريج دفعة 2020

بفستان مشجر وكعب.. شاهد.. ياسمين صبرى فى أحدث ظهور لها

أول رد فعل من اتحاد الكرة على إلغاء الهبوط فى الدورى الممتاز

حكم تقسيم الأب تركته قبل وفاته وإعطاء أحد أبنائه أكثر من غيره

فضيحة في قمة السبع.. حرس ماكرون يتحرش بميلانيا ترامب أمام الكاميرات

بعد الفوز على ديكاداها.. موعد مباراة الزمالك القادمة في دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صباح البراءة.. شاهد نانسي عجرم مع ابنتها بدون مكياج

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل