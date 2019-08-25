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فن

بـ ميني جيب.. نوال الزغبى في إطلالة مثيرة على إنستجرام

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:31 م
رنا اشرف
نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة جديدة لها بلوك صيفى بسيط جعلها أصغر بكثير فى السن.

وظهرت نوال الزغبي هى ترتدى ميني جيب وقميص لبنى اللون مقلم.

وكتبت معلقة على الصورة أنها تريد السلام، وقت سعيد مع ناس يحبونها.

ونالت الصورة إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى:

إيه الجمال ده.

شو حلووو.

جـمالووو القمـر لمنـور.

جميلة من يومك.

حققت النجمة الذهبية الفنانة اللبنانية نوال الزغبي نجاحا كبيرا بعد يوم من طرح أحدث كليباتها الذي يضم ٣ أغنيات معًا، بـ 6 ملايين مشاهدة، بعد طرح الكليب عبر القناة الرسمية لشركة روتانا عبر يوتيوب، يوم الخميس 18 يوليو.

وتقدم نوال الزغبي خلال الكليب ثلاث أغنيات "كدا باي، جوه قلبه، صبح صبح"، وهي أكثر الأغنيات انتشارا من ألبومها الجديد "كده باي".

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