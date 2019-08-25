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رياضة

أول رد فعل من اتحاد الكرة على إلغاء الهبوط فى الدورى الممتاز

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:12 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
يسرى غازى - عمرو الحلوانى
أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حكمًا نهائيًا بعدم هبوط أندية الداخلية وبتروجت والنجوم، واستمرارها في دوري الموسم القادم بعد تلقيه شكوى رسمية خلال الأشهر الماضية.

وهبطت فرق الداخلية بتروجت والنجوم رسميًا إلى دورى القسم الثانى، بعدما استقرت فى قاع جدول مسابقة الدورى العام للموسم الماضى.

واحتل فريق الداخلية وبتروجت المركز الـ16 فى جدول المسابقة برصيد 35 نقطة، فيما احتل فريق الداخلية المركز الـ17 برصيد 27 نقطة، وفى المركز الأخير جاء فريق النجوم برصيد 26 نقطة.

وعلم "صدى البلد" أن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة اكد أنه جارٍ دراسة الموقف بالكامل فى الوقت الحالى، من أجل الخروج بأفضل حل ممكن من هذا الموقف الصعب.

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