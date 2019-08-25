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ديني

الموقف الشرعي لـ الأرملة المُعتدة عند تغيير السكن .. المفتي السابق يجيب

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:24 م
حكم تغيير الارملة
حكم تغيير الارملة السكن في فترة العدة
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجب على المرأة التي توفى عنها زوجها أن تلزم المبيت في بيت الزوجية طيلة فترة العدة 4 أشهر و10 أيام.

وأضاف «جمعة» في فتوى له، أنه يجوز للمرأة الأرملة الخروج من بيتها في فترة العِدة، لقضاء حوائجها والعمل، وزيارة الأقارب في ظروف المرض والشدائد، بشرط أن تبيت في المسكن التي تعتد فيه.

وأشار المفتي السابق، إلى أن الأرملة إذا كانت تمتلك منزلين في الإسكندرية والقاهرة، وأخبرت بالوفاة وهي في الإسكندرية فيحق لها أن تقيم فترة عدتها في الإسكندرية أو تنقل إلى القاهرة لو خافت على نفسها، لتكون قريبة من أهلها بشرط ألا تتنقل في فترة العدة بين المنزلين فتختار أيهما وتمكث فيه.

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