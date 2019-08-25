مستقبل غامض يطارد تنظيمي داعش والقاعدة .. شاهد

عرضت فضائية الآن تقريرا بعنوان مستقبل غامض لتنظيمي داعش والقاعدة في ظل صراعهما.



نشر موقع "nationalinterest" الأمريكي تقريرًا تحدث فيه عن مستقبل الإرهاب العالمي المتمثل بشكل أساسي بتنظيمي "القاعدة" و "داعش". ووفقًا للتقرير، فإنّ "الانهيار ناشئ عن الانقسام بين التنظيمين .



أدى الصراع إلى منافسة بينهما تساهم في خسارة طرف على حساب الآخر، في حين أن أحد الدوافع الأساسية لمثل هذه المنافسة القوية، هو أن الأيديولوجية وأهداف المجموعة متشابهة إلى حدّ كبير".



وبحسب التقرير، فإنّ "تنظيم داعش الإرهابي المهزوم عاد إلى مستويات العنف القصوى كوسيلة لتمييز نفسه عن غيره من منافسيه من التنظيمات، بما فيها القاعدة"، موضحًا أنّ "التنظيمين يحاولان التأثير في الأوساط نفسها، حيث يسعى كل طرف لشد الناس عليه".

