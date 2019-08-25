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رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود هايبر ماركت اللولو غدا

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:50 م
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي
محمود مطاوع
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء غدا الاثنين بمقر مجلس الوزراء توقيع عقود بشأن هايبر ماركت اللولو.

يأتي ذلك للدخول في مجال أسواق الجملة للخضر والفاكهة ومن المقرر إقامة الشركة 10 هايبر ماركت 5 منها بالتعاون مع الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية و5 أخرى مع مطورين من القطاع الخاص.

يعد الاتفاق ضمن خطة الحكومة للترويج واستقدام وتوطين فرص استثمارية أجنبية مباشرة، بهدف إتاحة المزيد من السلع وزيادة مساهمة نسبة القطاع الرسمي مقابل القطاع غير الرسمي.

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