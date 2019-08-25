مانشستر يونايتد يراقب حارس دينامو زغرب تحسبا لرحيل دي خيا

يواصل نادي مانشستر يونايتد مراقبة الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش لاعب فريق دينامو زغرب الكرواتي البالغ 24 عامًا تحسبا لرحيل الحارس الاسباني ديفيد دي خيا في الموسم المقبل.





وعلمت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الحارس الإسباني ينتظر حتى شهر يناير المقبل حتى يطالب ناديه الإنجليزي بزيادة راتبه الأسبوعي إلى 350 ألف جنيه استرليني.



