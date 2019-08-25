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رياضة

مانشستر يونايتد يراقب حارس دينامو زغرب تحسبا لرحيل دي خيا

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:57 م
حارس دينامو زغرب
حارس دينامو زغرب
قسم الرياضة
يواصل نادي مانشستر يونايتد مراقبة الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش لاعب فريق دينامو زغرب الكرواتي البالغ 24 عامًا تحسبا لرحيل الحارس الاسباني ديفيد دي خيا في الموسم المقبل.

وعلمت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الحارس الإسباني ينتظر حتى شهر يناير المقبل حتى يطالب ناديه الإنجليزي بزيادة راتبه الأسبوعي إلى 350 ألف جنيه استرليني.

وكاد الحارس الكرواتي أن ينتقل الى نادي ليفربول الإنجليزي مطلع الموسم الحالى خاصة بعد إصابة حارسه البرازيلي اليسون بيكر الى أن النادي الأخير اعلن تعاقده مع ادريان حارس وست هام الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

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