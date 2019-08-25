أبشع تعذيب .. ضباط بريطانيون يجرون سجينا غارقا في دمائه وهم يضحكون .. صور

كشفت كاميرات مراقبة أحد السجون البريطانية، مجموعة من الضباط وهم يضحكون اثناء جرهم لمسجون عار أسفل ممر السجن قبل نقله إلى مستشفى بعد اصابته بجروح قاتلة.



ووفقًا لصحيفة "ديلي جيل"، سحب السجين "آلان مارشال" من اقدامه من قبل 5 ضباط عبر ممر مبنى السجن وهو غارق في دمائه لتعرضه لاصابات مميتة.



وتوضح الصور الملتقطة من كاميرات المراقبة، السجين وهو موضوع على وجهه فوطة بينما يظهر على جسده علامات تدل على سحله وتعذيبه



ويبين الفيديو ايضًا ، احد الضباط الذي كان يبلغ عددهم 13 ضابطا وهو يضع ركبته على ظهر السجين مارشال، بعد وقت قصير من نقله من مكان استحمام السجناء بعد ان تعرض لعتداء سافر.



ودخل السجين البالغ من العمر 30 عامًا في غيبوبة مستحثة في مستشفى إدنبره الملكي ، لكنه توفي بعد أربعة أيام ، و الآن أدانت عائلة السجين القائمين على السجن بعتذيب نجلهم و ذلك لتعرضه لاعتداء وحشي خلال فترة حبسه.