الأعلى للأزهر يوافق على انضمام طلاب المعاهد للاتحاد المصري للرياضة المدرسية

قرر المجلس الأعلى للأزهر الشريف الموافقة على إنضمام طلاب المعاهد الأزهرية للاتحاد المصرى للرياضة المدرسية لممارسة الأنشطة الرياضية كافة التى تتم عن طريق الاتحاد بناءً على المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للرعاية الرياضية.



هنأ قطاع المعاهد الأزهرية، أبنائه الطلاب للإنضمام للإتحاد المصرى للرياضة المدرسية والمشاركة فى المحافل والأنشطة الرياضية وتفعيل دور الرياضة المدرسية بالأزهر الشريف والاهتمام بالطلاب الموهوبين.



ناشد القطاع، جميع الإدارات التعليمية بتكثيف الاهتمام على المواهب الطلابية واكتشاف المزيد منها لتمثيل الأزهر الشريف فى البطولات الرياضية على مستوى مصر والوطن العربى.