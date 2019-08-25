تخلصي من التجاعيد في سواد الليل

زيت جوز الهند مع خل التفاح يعمل على علاج تجاعيد البشرة بشكل سريع حيث يقوم زيت جوز الهند الاصلى بترطيب البشرة اما خل التفاح فيستخدم كعقار قابض للجلد يساعد على تلوين وتطهير البشرة ، وبالتالي يزيد من كفاءة زيت جوز الهند.



قدم موقع " boldsky " الهندى طريقة عمل ماسك علاج التجاعيد من خل التفاح وزيت جوز الهند الذى يعطى نتائج ملحوظة بعد مرور ليلة واحدة.



مكونات ماسك علاج التجاعيد:

6-7 قطرات زيت جوز الهند

1 ملعقة طعام خل عصير التفاح

1 ملعقة كبيرة ماء



طريقة استعمال ماسك علاج التجاعيد :

تخفيف خل التفاح باستخدام الماء.

ضعي محلول خل التفاح المخفف على وجهك باستخدام قطعة قطنية واتركيه حتى يجف.

دلكي وجهك بلطف باستخدام زيت جوز الهند لبضع دقائق، اتركه بين عشية وضحاها واشطفيه في الصباح.

كررى هذا العلاج كل يوم حتى تختفى التجاعيد تماما.

