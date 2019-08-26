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ديني

اسأل المفتي.. حكم من أدرك الإمام في التشهد الأخير هل يدخل الصلاة أم ينتظر؟

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 08:52 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ( من حكم أدرك الإمام فى التشهد الأخير هل يدخل فى الصلاة مع الإمام أم ينتظر ويبدأ فى جماعة أخرى ؟).

وأوضح عبد السميع، قائلًا: أن الأولى أن يدخل مع الإمام لأن الجماعة الأولى فضلها أكبر بكثير من الجماعة الثانية فحتى لو أدرك الإمام قبل التسليم فإنه يستحب له أن يدخل فى الجماعة الاولى لتحصيل ثواب الجماعة.

وأشار الى أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن صلاة الجماعة تدرك إذا شارك المأموم إمامه في جزء من الصلاة ولو آخر الجلسة الأخيرة قبل السلام.

وأضاف: بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز الدخول مع الإمام في التشهد الأخير ويكون لكم ثواب الجماعة على رأي جمهور الفقهاء.

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