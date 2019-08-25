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حوادث

ضبط 44.5 كجم بانجو بحوزة 18 متهما في حملة أمنية بأسوان

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:34 م
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
شاذلى عبد الفتاح
تواصل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان جهودها من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية والتى تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين على القانون وبسط يد الأمن فى الشارع الأسوانى.

وأسفرت الحملة اليوم، الأحد ، فى مجال ضبط قضايا المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 18 متهما.

وتمكنت الحملة من ضبط 5 أسلحة نارية بحوزة هؤلاء المتهمين، و 44.5 كجم من نبات البانجو المخدر، و100 جرام من مخدر الحشيش ، و 250 جراما من مخدر الأفيون ، علاوة على كجم من نبات القنب .

وتحررت المحاضر اللازمة، وإتُخذت الإجراءات القانونية تجاههم .

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