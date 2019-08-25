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أصل الحكاية

احتفل بعيد استقلال بلاده بموسيقى الراب.. قصة الكوميديان الذي يقود أوكرانيا بدون خبرة سياسية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:07 م
عبدالله قدري
عرضت فضائية "يورو نيوز" مشاركة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، في احتفالية بلاده بعيد الاستقلال أمس السبت، الذي شهد مفاجأة كبيرة من نوعها.

وشهد الاحتفال استبدال استعراض الاحتفال العسكري بموسيقى الراب لأول مرة، بعد إلغاء زيلينسكي الاستعراض العسكري في يوليو الماضي، وقصره على الجيش الأوكراني فقط.

وزيلينكسي الممثل الكوميدي السابق كان محط جدل واسع بين وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعد توليه رئاسة أوكرانيا في أبريل الماضي بعد فوزه بنسبة 73%، ضمنت له كرسي الرئاسة.

ويستعرض "صدى البلد" في هذه السطور أبرز المعلومات عن زيلينكسي رئيس أوكرانيا على النحو التالي:

وُلد فلاديمير زيلينسكي في 25 يناير1978 لعائلة يهودية، وهو منتج وممثل معروف له العديد من الأعمال الكوميدية آخرها المسلسل الكوميدي خادم الشعب (2015)، الذي أدى فيه دور رئيس أوكرانيا.


بعد الانتهاء من المسلسل الكوميدي "خادم الشعب" (2015) ، انتخب زيلينكسي رئيسًا للبلاد في عام 2019.

وعد خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في شرق البلاد بين روسيا والانفصاليين، كما وعد بالقضاء على الفساد وسط سخط متزايد بشأن ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.

ولم يسبق لزينيلسكي خوض أي تجربة سياسية من قبل، فقد اقتصر عمله على التمثيل فقط، ولم يسبق له الدخول في أي أحزاب سياسية، حتى أثناء حملته الانتخابية، فضل العروض المسرحية عن اللقاءات الانتخابية.

قال بعد توليه رئاسة أوكرانيا عن الحرب في شرق أوكرانيا "أنا مستعد لكل شيء في سبيل ألا يموت أبطالنا، وبالتأكيد لن أتخذ قرارات ضعيفة. أنا مستعد لفقد شعبيتي، وإذا لزم الأمر، لن أتردد في فقد منصبي من أجل إحلال السلام".

واستقلت أوكرانيا عن الاتحاد السوفييتي في 24 أغسطس عام 1991، بعد إجراء استفتاء شعبي أيده نحو 90% من شعب أوكرانيا، تأسيسًا لمبدأ تقرير المصير للأمة الأوكرانية.


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