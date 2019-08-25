افتتاح مركز خدمة عملاء شركة أورانج في المنطقة التكنولوجية بأسيوط

افتتحت شركة أورانج مصر مركز خدمة عملاء بالمنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة والذي تم من خلاله إتاحة أكثر من 250 فرصة تدريب وعمل كمرحلة أولى للشباب من محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة.



جاء ذلك خلال زيارة لقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات لمحافظة أسيوط لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة، ومتابعة التطورات في البرامج التي تقدمها الوزارة لبناء قدرات وصقل مهارات شباب الصعيد في مختلف التخصصات التكنولوجية وتوفير فرص عمل متميزة لهم.



وشهدت مراسم الافتتاح بدء التشغيل الفعلي لعمليات المركز من خلال الكوادر المصرية المتميزة والتي تم اختيارها وتدريبها بعناية؛ حيث قامت الشركة بتنفيذ برنامج تدريبي لتنمية مهاراتهم الشخصية، وتدريبهم على التعامل مع منتجات وخدمات الشركة والمعلومات الفنية عن الأنظمة الخاصة بها، وتهدف الشركة الى تدريب عدد ١٠٠٠ متدرب خلال اول ثلاث سنوات علي ان يتم تعيين ٦٠٠ من المتدربين، ومن المقرر أن تشارك معامل "اورانچ لاب" المتخصصة في مجال الأبحاث والتطوير في توفير برامج تدريبية لتأهيل وإعداد الشباب وخريجي الجامعات في الصعيد للعمل في سوق الاتصالات والبرمجيات الحديثة في المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة.



وذكرت الوزارة أن افتتاح المركز في المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات خارج القاهرة الكبرى؛ وكذلك في إطار جهود الوزارة لإتاحة الفرص الاستثمارية للشركات المحلية والعالمية في مختلف محافظات مصر بهدف خلق بيئة مواتية للأعمال وتهيئة البيئة الحاضنة لابتكارات الشباب؛ كما يعد افتتاح المركز رسالة تأكيد على ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قادر على جذب استثمارات وأن الشباب المصري قادر على اقناع الشركات العالمية بأن صعيد مصر المكان المناسب للاستثمار.



وأضافت أنه يتم التعاون مع الشركات العالمية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري لتنمية الكوادر الشابة وصقل مهاراتها بما يؤهلها لتوظيف التكنولوجيات الناشئة، وتمكين الشباب من إنتاج القيمة المضافة؛ مشيرا إلى أن مشروع المناطق التكنولوجية يدعم الخطط التنفيذية لاستراتيجية الوزارة في تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوطين التكنولوجيا، وتوفير فرص عادلة لبناء القدرات والتوظيف للشباب في مختلف المحافظات لاسيما في صعيد مصر.



من جانبه ، أكد المهندس ياسر شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اورانچ مصر ، استمرار الشركة في استراتيجيتها للاستثمار في الكوادر البشرية المحلية وتأهيلها لاستخدام أرقي التكنولوجيات الحديثة، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وبالتالي المساهمة في توفير المزيد من فرص العمل المحلية لأبناء الصعيد والخريجين الجدد؛ مشيرا الى أهمية التوسع في إنشاء الشركات في محافظات الصعيد، خاصة الشركات التي تعمل في مجالات الاتصالات.



وأوضح أن مشروعات المناطق التكنولوجية في المحافظات تستهدف بالأساس تنمية المناطق التي لم تجد العناية الكافية.



وأكدت المهندسة هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" على التزام الهيئة بدعم وتنفيذ برامج متخصصة ونوعية للتدريب من أجل التشغيل من خلال عدد من المبادرات والبرامج المتميزة ومن ضمنها برنامج "أكاديميات الصناعة" والذي يتم تقديمه كجزء من استراتيجية الهيئة لتنمية صناعة التعهيد، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى مقدمي خدمات التدريب من خلال شراكة فريدة بين القطاعين العام والخاص لسد فجوة المهارات في سوق العمل.



وقال المهندس سامح الملاح المدير التنفيذي لشركة واحات السيليكون إن المركز سيوفر فرص عمل جديدة لأبناء مدينة أسيوط، مؤكدا أن انضمام المزيد من الشركات العالمية إلى المناطق التكنولوجية يعكس الثقة في المستوى المتميز للبنية التحتية التي تتمتع بها هذه المناطق ويفتح الأبواب أمامها للتوسع في تقديم خدماتها.



جدير بالذكر أن افتتاح المركز الجديد يأتي تنفيذا لاتفاقية التعاون التي وقعتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وشركة "أورانج" مصر في يناير الماضي والتي تعهدت الشركة بموجبها بتوسيع نطاق عملياتها في صعيد مصر.