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مصرع 7 أشخاص من بينهم طفل في تصادم هليكوبتر بطائرة شراعية .. صور

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:49 م
صدى البلد
أحمد شريف
لقى ما لا يقل عن 7 أشخاص مصرعهم بعد اصطدام طائرة هليكوبتر بطائرة شراعية في سماء جزيرة "مايوركا الاسبانية.

ووفقًا لصحيفة "ميرور"، وقع حادث التصادم بعد الساعة 1.30 بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي بالقرب من منطقة إنكا في وسط الجزيرة.

واكدت السلطات وفاة ثلاثة أشخاص بعد وقت قصير من وقوع الحادث ، لكن من المفهوم الآن أن عدد الوفيات ارتفع إلى سبعة.

وافادت الصحيفة البريطانية ان من بين الوفيات طفل صغير من ضمن الموتة السبعة، فيما لم يتم التعرف على جنسيات ضحايا الحادث

لم تتضح بعد طبيعة الحادث بدقة ، حيث أشارت بعض التقارير المحلية إلى ان طائرة الشراعية هي التي اصطدمت بالطائرة الهليكوبتر وليس العكس.

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