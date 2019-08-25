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حرق العصابات اليهودية للمسجد الأقصى .. فيديو جديد من برنامج ذاكرة الأمة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:45 م
صدى البلد
محمد إبراهيم
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو جديد من سلسلة حلقات برنامج "ذاكرة الأمة" والذي يوضح فيه أبرز الأحداث التي شهدتها مصر عبر السنوات المختلفة.

ففي ٢٠ أغسطس من عام ١٧٩٨ أصدر نابليون بونابرت قرارًا بإنشاء المُجمع العلمي وفي ٢٢ أغسطس من عام ١٩٥٧ استعرض الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الأسطول البحري المصري وفي ٢٢ أغسطس من عام ١٩٥٩ افتتح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عدد من المنشآت الخاصة بشركة مصر للغزل والنسيج

وفي ٢١ أغسطس من عام ١٩٦٩ وقعت جريمة احتراق المسجد الاقصى من قبل عصابات يهودية.

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