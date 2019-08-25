هبوط أرضى بطريق بهوت - نبروه بالدقهلية

شهد طريق بهوت نبروه هبوطا أرضيا وكسر جزء من الطريق أمام كوبرى عزبة الحاج عبدالغنى مما أدى إلى تعطل حركة المرور.



قام المهندس عبدالحميد المصرى وكيل وزارة الطرق بالدقهلية بتفقد موقع الهبوط، مؤكدا أنه قدم مذكرة لمحافظ الدقهلية لسرعة الموافقة على تدبيش جزء الطريق المنهار لسرعة إعادة رصف الطريق .



أضاف أنه وجه بوضع علامات تحذيرية قبل وبعد الانهيار لتنبيه السائقين بوجود منطقة عمل وصيانة.



شدد وكيل وزارة الطرق على ضرورة توخى الحذر فى تلك المنطقة خصوصا فى أثناء الشبورة.