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الصحة: مصر أصبحت نموذجا يحتذى به فى علاج فيروس سى

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:00 م
الصحة
الصحة
حمزة شعيب
قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إن رئيس منظمة الصحة العالمية أشاد بمبادرة 100 مليون صحة على أنها من أفضل المبادرات التى شهدها العالم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"منظمة الصحة العالمية أوصت بنشر تجربة الدولة المصرية فى علاج مرضى فيروس سى ضمن مبادرة 100مليون صحة".

وأشار إلى أن زيارة تادروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إلى مصر تعني الكثير وهي وسام على صدورنا جميعا.

ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن منظمة الصحة العالمية تراقب المبادرات ومن ضمنها مبادرة 100 مليون صحة، والمادة المستخدمة في المسح الطبي والنتائج الخاصة بالمبادرة وحصلت مصر على وثيقة بنشر تجربة مصر الرائدة في علاج فيروس سي في جميع دول العالم وأنها أصبحت نموذجا يحتذى به.

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