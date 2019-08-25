طعن من أمين العلميين بالدقهلية ضد الجمعية العمومية للنقابة

أقام هلال نصر الشيخ المحامى عن أحمد سمير عبد الحميد عبية أمين نقابة العلميين بالدقهلية وعضو الجمعية العمومية للنقابة اليوم، الأحد، دعوى قضائية بمحكمة مجلس الدولة بالمنصورة ضد الدكتور السيد عبد الستار المليجى بصفته نقيب العلميين السابق للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بدعوة أعضاء الجمعية لعقد جمعية عمومية بنقابة المهن العلمية والمحدد لها يوم الجمعة الموافق ٣٠ أغسطس الحالى بدار العلميين بمدينة نصر.



شمل الطعن الذى حمل رقم ٢٥٣٨٩ لسنة ٤١ ق أن أمين النقابة الفرعية بالدقهلية للمهن العلمية وعضو الجمعية العمومية نما إلى علمه أنه قد صدر قرارا من المطعون ضده بصفته نقيب المهن العلميه بدعوة كافة أعضاء النقابة بحضور الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الموافق ٢٠١٩/٨/٣٠، وزعم أن ارسل دعوة الى النقابات الفرعية للعلم وحشد الاعضاء وحيث انه الطاعن لم يصل اليه أي دعوة بخصوص اجتماع الجمعية العمومية وهو صاحب صفة ومصلحة وبالرغم عدم الاعلان عن جدول اعمال هذه الجمعية العمومية ومخالفتها للقانون الا ان الطاعن قد علم ان جدول الاعمال سيكون فيه ضرر بليغ لأعضاء الجمعية العمومية ولان هذا القرار يعد فى طبيعته قرارا اداريا وقد جاء منعدما فضلا عن مخالفته لأحكام القانون فان الطاعن يطعن عليه لعدة اسباب .



ومن جانبه اكد محامى الطاعن ان مجلس النقابة العامة قد اجتمع بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٣ بمقر النقابة العامة طبقا لصحيح القانون واخذوا قرارات منها اسقاط عضوية النقيب كعضو مجلس النقابة وتجميد جميع نشاطه وتحويله للتحقيق لارتكابه مخالفات فى منتهى الخطورة ماليه واداريه وفوضوا الوكيل الثانى فى ادارة شئون النقابه طبقا للقانون ومنذ ذلك التاريخ بدأت الخلافات الحاده بين المطعون ضده الدكتور السيد عبد الستار المليجى بصفته وبين اعضاء مجلس النقابه و تبادلوا فيها الاتهامات والدعاوى القضائية والطعون امام القضاء الإداري ومحكمة النقض وهناك دعاوى منظوره حتى تاريخ تقديم هذه العريضة وتحول الامر من المطعون ضده وفقد السيطرة على نفسه وقام باعمال البلطجة والاستيلاء على مقرات النقابه بالقوة واخر اعماله إصدار القرار الطعين وذلك لتحصين اعماله الدنيئة ومرجعيته الإخوانية وعلى ذلك فانه لا يجوز قانونا قيام المطعون ضده باتخاذ القرار الطعين .



واضاف هلال الشيخ المحامى انه طبقا لنص المادة ٢٢ انه يدعى الانعقاد لحضور الجمعية العمومية بدعوى شخصيه قبل يوم الانحقاد ب ١٥ يوم ويبين فيها زمان ومكان الاجتماع وجدول الاعمال ويعلن ذلك فى الصحف التى يختارها مجلس النقابة وهذا ما لم يحدث فى القرار الطعين فهو لم يعلن ولم توجه دعوه للنقابة التى يعمل فيها الطالب امينا فقط علم الطاعن بان هناك دعوه على موقع النقابة العامة التى يتحكم فيها النقيب هذه الدعوى طلب فيها النقيب انه يشترط لحضور الاعضاء تصريح وهذا لا يجوز قانونا بالإضافة انها صدرت من النقيب ولم تصدر من اعضاء النقابة وان الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية العادية واعداد جدول الاعمال طبقا للقانون يكون من حق واختصاص مجلس النقابة وليس النقيب وبإنزال ذلك على القرار الطعين يتبين أن النقيب قد وجه الدعوه لانعقاد جمعيه عموميه بقرار مشوبا بعيب مخالفة القانون مما يتطلب معه الغائه .



وطالب فى نهاية صحيفة الدعوى بتحديد اقرب جلسه لنظر الطعن والحكم بقبول الطعن شكلا وفى الشق المستعجل بقبولع ووقف تنفيذ القرار الطعين بعقد جمعيه عموميه لنقابة المهن العلمية يوم الجمعه الموافق ٢٠١٩/٨/٣٠ وذلك لتوافر ركن الجدية والاستعجال والضرر البليغ الذى يصيب الطاعن بصفته مع باقى اعضاء الجمعية العمومية على ان يدون التنفيذ بمسدودة الحكم بدون اعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وهو الدعوه لعقد الجمعية العمومية الجمعه الموافق ٢٠١٩/٨/٣٠ وما يترتب على ذلك من اثار