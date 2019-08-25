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رياضة

اسكواش الأهلي يشارك في بطولة بلاك بول

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:00 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يشارك فرق اسكواش الأهلي ناشئين وناشئات وعمومي رجال وسيدات في البطولة التي ينظمها نادي بلاك بول بمدينة السادس من اكتوبر، والتي تستمر حتى يوم 28 أغسطس الحالي ، في أكبر تجمع للأعمار المختلفة.

ويشارك في البطولة 46 ناديا في مقدمتهم أندية الأهلي والمعادي والصيد المصري و هليوبوليس و الشمس وودي دجلة والزهور وسموحة وسبورتينج و طنطا وبلدية المحلة و طلائع الجيش ومركز شباب الجزيرة.

ويشارك الأهلي في البطولة بعدة فرق تمثل مختلف الاعمار ، في مسابقات تحت 11 و13 ، و15 و17 و19 سنة للناشئين والناشئات، وعمومي رجال وسيدات.

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