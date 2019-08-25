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فن

فيلم الفيل الازرق الجزء الثاني.. لماذا حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية ؟

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:02 م
فيلم الفيل الازرق
فيلم الفيل الازرق الجزء الثاني
أحمد إبراهيم
يواصل فيلم الفيل الازرق الجزء الثاني تحقيق أعلى الإيرادات منذ عرضه فى موسم عيد الأضحى، حيث تجاوزت 88 مليون جنيه فى شهر تقريبا ليحتل المركز الأول من حيث الأعلى فى تاريخ السينما المصرية، وهو رقم لم يصل إليه أي فيلم قبل فيلم الفيل الازرق الجزء الثاني .

فيلم الفيل الازرق الجزء الثاني سينما

فيلم الفيل الازرق
فيلم الفيل الازرق الجزء الثاني يعد أحد الأفلام التى تمثل عودة للفنان كريم عبد العزيز ويشاركه البطولة فيه كل من إياد نصار هند صبري ونيللي كريم وخالد الصاوي وشيرين رضا وتأليف أحمد مراد واخراج مروان حامد. 

أحداث فيلم الفيل الازرق الجزء الثاني

فيلم الفيل الازرق
وفيلم الفيل الازرق الجزء الثاني تدور أحداثه فى إطار من الرعب والأكشن حيث تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث فيلم الفيل الازرق الجزء الأول، حيث يتم استدعاء الدكتور يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوبالفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

فيلم الفيل الازرق الجزء الثاني مرشح أن يحقق ايراداته 100 مليون جنيه ليكون أول فيلم مصرى يتجاوز حاجز الـ 100.

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