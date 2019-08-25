طريقة عمل الشوربة بوصفات غير تقليدية.. أبرزها السمك والبصل

الشوربة من أشهى الأكلات الخفيفة التي يمكن تقديمها للكبار والصغار واقترنت الشوربة دائما بالنظام الغذائى للمرضى وينصح بها الأطباء دائمًا مما دفع المتخصصين فى الطهى إلى ابتكار واستحداث طرق عمل جديدة للشوربة.





ولتتمكن ربة المنزل من عمل الشوربة بمذاق شهى لجميع افراد الاسرة ، نقدم طريقة عمل الشوربة غير التقليدية بـ 5 وصفات غير تقليدية بخطوات الشيف شربينى.





طريقة عمل شوربة بطاطس الكرات والجرجير

مقادير شوربة بطاطس بالكرات والجرجير

بطاطس

بصل

ثوم

كرات

مرقة

كريمة

جرجير

ملح فلفل

زعتر

زبدة

التقديم

عيش محمص





طريقة عمل شوربة بطاطس بالكرات والجرجير

* تبشر البطاطس بشرًا رفيعًا جدًا

* يشوح البصل والكرات مع الزبدة وملح وفلفل وثوم

* تضاف البطاطس إلى الحلة مع الجرجير ويقلبا جيدا

* تضاف المرقة والزعتر وتترك حتى تغلي تماما

* يحمص الخبز في الفرن لمدة 7 دقائق

* ترفع الشوربة وتضاف إليها الكريمة ثم تضرب بالخلاط اليدوي وتقدم مع الخبز المحمص





طريقة عمل شوربة سمك

مقادير شوربة سمك

سمك فيليه مستكة

حبهان

كزبرة خضراء

طماطم

كرفس

جزر

بصل

عصير ليمون

ملح – فلفل





طريقة عمل شوربة سمك

* كسري البصل والجزر والكرفس في خلاط كهربائي وضعيهم في ماء مغلي مع المستكة والحبهان ثم اضيفي الطماطم المفرومة

* والملح والفلفل والكزبرة الخضراء

* قطعي السمك مكعبات واضيفيه إلى الحلة

* اتركيها تغلي عدة دقائق ثم اضيفي عصير ليمون وقدميها ساخنة.





طريقة عمل شوربة البصل

مقادير شوربة البصل

بصل مكعب مرقة

دقيق كريمة لبانى

عيش

جبنة بارميزان

زبدة

ملح فلفل





طريقة عمل شوربة البصل

* يشوح البصل مع الدقيق فى اناء مع الزبدة حتى يغير لونة ثم نضع المرقة و الكريمة البانى و التوابل

* تترك علي النار حتي تغلي و نضع جبنه بارميزان قبل ان ترفع من النار

* ثم يقطع العيش و يوضع معه زبدة و قليل من البقدونس ويقدم مع الشوربه





مقادير شوربة اللوز

مرقة لوز مطحون

بصل

ثوم

ورق لورا

كريمة لباني

3 صفار بيض

لوز مبشور ومحمص

عصير ليمون

بصل محمر

سماق

زبدة

ملح – فلفل





طريقة عمل شوربة اللوز

* حمري البصل في زيت إلى ان يقرمش، وحمري قليل من اللوز حتى يصبح ذهبيا

* في حلة على النار ضعي البصل والثوم والزبدة واضيفي اليه المرقة وورق اللورا واللوز المطحون وصفار البيض وعصير الليمون والكريمة اللباني

* اتركيها لتغلي ثم ارفعيها عن النار

* قدميها ساخنة بعد التزيين بالبصل المحمر واللوز





طريقة عمل شوربة حمص بالكرات

مقادير شوربة حمص بالكرات

حمص

بصل

كرات

كرفس

بطاطس

مرقة

زبدة

ملح - فلفل





طريقة عمل شوربة حمص بالكرات

* في حلة على النار ضعي الزبدة مع بصل مقطع مكعبات والكرات المقطع، والحمص ومكعبات البطاطس والملح والفلفل