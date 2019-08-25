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مصر وأفريقيا.. كيف دعمت أوغندا عودة القاهرة للاتحاد الأفريقي

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:13 م
كيف دعمت أوغندا
كيف دعمت أوغندا عودة القاهرة للاتحاد الأفريقي
أمينة الدسوقى
اعتمدت على تقديم الدعم والمساندة لأشقائها، تمكنت من نقل خبراتها والتعاون فى العديد من المجالات، تلك هى العلاقات المصرية الأوغندية، التي تؤكد دائما على فكرة الصداقة والتنمية، فالتاريخ لم ينسي وقوف مصر من خلال الزعيم جمال عبد الناصر مع حركة التحرر الأوغندية في نضالها ضد الاحتلال البريطاني، كما دعمت أوغندا عودة الدولة المصرية للاتحاد الأفريقي، عقب ثورة 30 يونيو، فى ظل ترأس أوغندا لمجلس السلم والأمن الأفريقي.

زيارات

لعل الزيارات المتبادلة تأكيد على أن الدولة المصرية استطاعت العمل على توطيد العلاقات مع أوغندا حيث شهدت الأعوام السابقة وخاصة بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، العديد من الزيارات المتبادلة بين البلدين على مختلف المستويات، حيث شهد يونيو 2014 مشاركة وزير الدولة الأوغندي للشئون الإقليمية في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية.

كما التقى الرئيس السيسي، مع الرئيس الأوغندي موسيفيني على هامش قمة الاتحاد الأفريقي بمالابو في يونيو 2014، كما قام سام كوتيسا وزير خارجية أوغندا بزيارة مصر في مارس 2015، لبحث قضايا الاهتمام المشترك، وفى ذات العام قامت مفتشة عام الحكومة الأوغندية بزيارة القاهرة لتبادل الخبرات العلمية والتدريبية في مجال مكافحة الفساد.

الاقتصاد
دائما يكون الاقتصاد هو مرآة قوة العلاقات بين الدول، الأمر الذى نجده واضحا فى حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا والذى بلغ 50 مليون دولار عام 2014، بإجمالي صادرات مصرية يقدر بحوالي 48 مليون دولار، وواردات مصرية بحوالي 2 مليون دولار.

هذا بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة التي يقوم بها رجال الأعمال والمجالس التصديرية لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية.

المساعدات
أما على صعيد المساعدات فإن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أحد أهم الأدوات الفعالة لتقديم الدعم الفني لأوغندا ودفع العلاقات بين البلدين، من خلال ما تقدمه من مساعدات في مجال بناء القدرات وتنمية المهارات البشرية في مجالات الشرطة والدفاع والقضاء والزراعة والمياه والري والطاقة والصحة والدبلوماسية والصحافة والإعلام، بجانب بالدورات التي تقدمها العديد من المؤسسات المصرية فى مختلف المجالات مثل المركز المصري الدولي للزراعة ، ومركز القاهرة للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ السلام في أفريقيا، ومعهد بحوث الشرطة، ومعهد تدريب الإعلاميين الأفارقة بوزارة الإعلام.

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