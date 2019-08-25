السيول السودانية.. تشريد 35 ألف أسرة ومقتل وإصابة 160 مواطنا

أكدت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأحد، ارتفاع أعداد ضحايا السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد إلى 62 وإصابة أكثر من 98 شخصا إلى الآن.



ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية، تأثرت أكثر من 17 ولاية سودانية بالفيضانات إلا أن وزارة الصحة لم تصل إلى إعلان تلك السيول والأمطار إلى مستوى الكارثة إلى الآن.



وأفادت الصحة السودانية بأن البلاد لديها الإمكانيات والقدرات على مواجهة تلك السيول والأمطار، ولا حاجة إلى الآن في طلب مساعدة خارجية.



وبحسب البيانات الرسمية للبلاد، تأثر نحو 65 محلية وحوالي257 من القرى والأحياء، و35850 أسرة في كافة أنحاء السودان، وبلغ عدد المنازل المنهارة بشكل كلي 22676 وحدة سكنية، فيما بلغ عدد المنازل المنهارة جزئيا 13074 وحدة سكنية.



لم تؤثر تلك السيول والأمطار على البشر فحسب بل أدت إلي وفاة أكثر من 3636 حيوانا.