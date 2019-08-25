ألسن عين شمس تدشن صفحة على موقع الفيسبوك لرعاية الوافدين

أعلنت دكتور سلوى رشاد القائم بأعمال عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس عن تدشين صفحة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك تحت اسم "رعاية الوافدين بكلية الألسن جامعة عين شمس مرحلة الليسانس" ، وذلك في إطار تفعيل استراتيجية الاهتمام بالطلاب الوافدين وتكثيف الاهتمام بهم وفق استراتيجية الدولة المصرية ٢٠٣٠ برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت إشراف الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وأوضحت أن الكلية لا تألو جهدا في تسخير كافة إمكانياتها الأكاديمية لتفعيل مبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة أ.د.خالد عبد الغفار ، بعنوان "ادرس في مصر" ، بهدف تحسين الخدمات التعليمية للطلاب الوافدين بالجامعات الحكومية المصرية .



وفي سياق متصل أكدت د.إلهام بدر مدرس اللغة الأدب العبري و منسق الطلبة الوافدين بالكلية علي أن الصفحة تهتم باستقبال كافة الأسئلة والاستفسارات والمقترحات من خلال هذه الصفحة بشكل يضمن أن يتم التواصل بشكل أسرع وأكثر فاعلية مع الطلاب الوافدين.



وتهدف صفحة رعاية الطلبة الوافدين في الكلية توفير المعلومات الخاصة بكافة البرامج الدراسية فى الكلية وشروط الإلتحاق بها ، وتيسير ومتابعة إجراءات القيد والتسجيل والتخرج للطلاب الوافدين داخل الكلية ، كذلك المساعدة فى حل المشكلات الدراسية التي تواجه الطلبة الوافدين داخل اقسامهم المختلفة في الكلية.