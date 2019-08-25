الحاجة دعيالك.. دوللى شاهين في جلسة تصوير جديدة بالجلابية المقلمة

نشرت دوللى شاهين الفنانة اللبنانية على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" جلسة تصوير جديدة من كليب "الحاجة دعيالك".





وظهرت دوللى شاهين خلال صورها بجلابية مقلمة باللون اللبنى والموف بوضعيات مختلفة واعتمدت على شعرها في التقاط الصور، وكانت اعتمدت مكياج مناسبًا للشخصية التي تجسدها.





وكتبت دوللى شاهين على الصور تعليقا "الحاجة دعيالك، لينك الكليب في البايو" للإعلان عنه من خلال الشخصية التي تظهر بها بكليب "الحاجة دعيالك".





كانت آخر أغاني دوللى شاهين هى "حبيبى غير" والتى طرحتها منذ فترة من كلمات أسير الرياض، وألحان خالد جنيدى، وتوزيع موسيقي حازم رأفت.