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فن

احمد سعد يطرح فيديو كليب جديد قريبا

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:22 م
أحمد سعد
أحمد سعد
قسم الفن
كشفت شركة "مزيكا" للصوتيات والمرئيات مفاجأة للفنان احمد سعد، ونشرت على صفحتها الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة البوستر الرسمي لـ فيديو كليب اغنية "يمدلع".

وعلقت على الصورة قائله: "قريبا كليب جديد للنجم أحمد سعد".

ومنذ اسبوع نشر احمد سعد علي حسابه الخاص علي الانستجرام فيديو وهو يغني بعض مقاطع الاغنيه وقال: "توكلنا على الله اغنيه جديده قريبا".

وكانت أحدث الأغاني التي طرحها أحمد سعد "ملكش مكان"، التي حققت 20 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

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