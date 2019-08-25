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حمام سباحة للكلاب.. الطب البيطرى بالبحر الأحمر يوضح الشروط ..فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:12 م
حمام سباحة للكلاب
حمام سباحة للكلاب
حمزة شعيب
علق الدكتور فتحى السلمى مدير عام الطب البيطرى بالبحر الأحمر، على وجود فندق بالبحر الأحمر به حمام سباحة خاص بالكلاب، مؤكدا أنه مخالف ويجب الحصول على تراخيص من أجل ذلك.

وأضاف الدكتور فتحى السلمى خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "شروط وجود حمام سباحة للكلاب داخل فندق هو تواجد عيادة بيطرية أو مكان إيواء للكلاب وشهادة نقابية تثبت مزاولة المهنة وإلا كان التواجد مخالفا".

ومن جانبه قال الدكتور وحيد رفعت نقيب الأطباء البيطريين بالبحر الأحمر، إن أصحاب الفندق أكدوا أنهم كانوا يجرون تجربة والفندق لا يوفر مكانا للكلاب.

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