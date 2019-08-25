الأزهر: هجوم داعش الإرهابي على ملعب كركوك يتنافى مع المبادئ الإنسانية

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي على ملعب خماسي لكرة القدم في إحدى قرى جنوب مدينة كركوك بالعراق، اليوم الأحد، ما أسفر عن وقوع ٦ قتلى على الأقل وإصابة ١٠ آخرين.





وأكد الأزهر أن هذا الحادث الإرهابي الغاشم الذي يتنافى مع كافة المبادئ الإنسانية والإسلامية، الذي أدى لمقتل وإصابة كثير من المدنيين والأطفال الأبرياء، يبرهن على ضعف تلك الجماعات الظلامية المارقة، ويفضح كذب التصاقهم بالإسلام.



