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الأزهر: هجوم داعش الإرهابي على ملعب كركوك يتنافى مع المبادئ الإنسانية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:39 م
هجوم ارهابي
هجوم ارهابي
محمد شحتة
أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي على ملعب خماسي لكرة القدم في إحدى قرى جنوب مدينة كركوك بالعراق، اليوم الأحد، ما أسفر عن وقوع ٦ قتلى على الأقل وإصابة ١٠ آخرين.

وأكد الأزهر أن هذا الحادث الإرهابي الغاشم الذي يتنافى مع كافة المبادئ الإنسانية والإسلامية، الذي أدى لمقتل وإصابة كثير من المدنيين والأطفال الأبرياء، يبرهن على ضعف تلك الجماعات الظلامية المارقة، ويفضح كذب التصاقهم بالإسلام.

وتقدَّم الأزهر الشريف بخالص التعازي لأسر الضحايا ولدولة العراق حكومة وشعبًا، داعيًا الله ـسبحانه- أنْ يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأنْ يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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