ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لدوري القسم الثاني.. طهطا يلتقي البداري وديا غدا

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:12 م
صدى البلد
كتب : رباب الهوارى
قرر الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة بنادى طهطا ،بقيادة بركات إبراهيم المدير الفنى، اللعب أمام البدارى وديا، غدا في الرابعه عصر على ملعب نادى طهطا ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

وقال هيثم جمعة، عضو مجلس الادارة، لـ" صدى البلد" إن مباراة الفريق الودية أمام البدارى تعد فرصة جيدة أيضا واحتكاك قوى للاعبين.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يسعي للدفع باللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم وكذلك الاطمئنان والوقوف على مستوى اللاعبين.

ونجح نادي طهطا برئاسة الدكتور عادل حلمي في التعاقد مع بركات إبراهيم المدير الفني السابق لسوهاج ونادي أسوان لتوليه منصب المدير الفني خلفا لـ أشرف السيد الذي رحل عن الفريق نهاية الموسم الماضي.

وجاء التعاقد مع بركات إبراهيم بعد فشل المفاوضات مع نجم الأهلي ياسر ريان وإكرامي عبد العزيز وإبراهيم شبانه

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طهطا يضم ظهير أيسر ديروط لمدة موسمين

طهطا يواصل صفقاته القوية بضم عمر صلاح ناشئ الأهلي والداخلية

طهطا يضم مدافع الأولمبي لمدة موسمين

طهطا يضم مدافع نادي الأوليمبي استعدادا لدورى القسم الثاني

طهطا تضم سيف ربيع مهاجم كوكاكولا لمدة موسمين

رسميا.. طهطا يضم إسلام حامد لاعب نجوم المستقبل والداخلية

ترشيحاتنا

مصدر أمني ينفي القبض على الحقوقية منال الطيبي

رغم بلوغها 73 عاما.. نادية الجندى تشعل انستجرام بـ لوك صيفى ..شاهد

اكتشف ساديو مانى .. معلومات لا تفوتك عن منافس الزمالك بـ دورى أبطال إفريقيا

محمد صلاح يتراجع.. ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2020

اسعار الدواجن في مصر اليوم.. الفراخ البيضا والحمرا والبلدي والبيض بكل أنواعه

مواعيد متضاربة .. السوبر يفجر أزمة بين اتحاد الكرة والنادي الأهلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الشوربة بوصفات غير تقليدية.. أبرزها السمك والبصل

بـ فستان مرايات.. ميريام فارس بإطلالة جريئة على المسرح

علاج المرارة بالتفاح .. نظام غذائى يخلصك منها فى اسبوع