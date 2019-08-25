التضخم السنوي في الجزائر يهبط إلى 2.7% في يوليو

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد تراجع التضخم السنوي في الجزائر إلى 2.7 بالمئة في يوليو من 3.1 بالمئة في الشهر السابق إثر انخفاض في أسعار بعض المواد الغذائية.



ومقارنة مع الشهر السابق، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.7 بالمئة في يوليو، وفقا للبيانات الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات.



وانخفضت تكاليف الفاكهة والخضروات 34.1 بالمئة و3.1 بالمئة على الترتيب، في حين زادت أسعار الدواجن 5.4 بالمئة.



تسعى الجزائر لزيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الواردات من أجل تقليص مستويات العجز بعد تراجع في إيرادات الطاقة.