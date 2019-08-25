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برلماني يشيد بمشاركة مصر في قمة رؤساء الدول السبع الكبرى بفرنسا G7

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:07 م
عالم مصر
عالم مصر
فريدة محمد
قال النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن مشاركة مصر كرئيس للاتحاد الأفريقى في قمة رؤساء دول وحكومات الدول السبع الكبرى بفرنسا G7، خطوة جديدة تعزز قيادة مصر للقارة الأفريقية فى ظل المجهودات التى بذلها الرئيس السيسى لاستعادة وضع مصر فى القارة مرة أخرى .

وأضاف مصطفي الكمار في بيان صحفي له، أن السيسى يسعى من خلال المشاركة فى هذه القمة ومختلف الفعاليات أن يؤسس لوحدة الدول الأفريقية وأن يخلق صوتًا قويا للقارة بين دول العالم، لافتا إلى أن السيسي يؤمن بأن وحدة دول القارة هى الهدف الأساسى لخلق مكانة لها بين مختلف الدول.

وأوضح نائب شبين القناطر، أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى تعزز من توجه السيسى بشأن خلق مواقف مشتركة بين مصر ومختلف الدول الأفريقية لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات المختلفة لدول القارة.

ولفت إلى أن وجود صوت موحد للقارة الأفريقية فى هذه القمة وفى مختلف الفعاليات الدولية يساعد فى تحقيق التكامل والاندماج القارى، ويسهل من أهداف مصر بخلق مكانة اقتصادية قوية للقارة الأفريقية بين دول العالم.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمقر إقامته كلا من رئيس رواندا "بول كاجامي"، ورئيس السنغال "ماكى سال"، ورئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا"، ورئيس بوركينا فاسو "روك كابوري"، بالإضافة إلى رئيس المفوضية الأفريقية "موسى فقيه"، وذلك خلال غداء عمل استضافه الرئيس باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقى، وتنسيقًا للمواقف الأفريقية خلال قمة مجموعة الدول السبع وأفريقيا، المنعقدة بمدينة "بياريتز" الفرنسية، خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري.

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